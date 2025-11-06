オリックス・山崎が「変化球極めの秋」を過ごす。きょう6日からスタートする秋季キャンプに向けて高知入りした右腕は、「フォーク以外でもう一個、今持っているスライダーかカーブの精度を上げたい」と明確なテーマを掲げた。9月20、21日のソフトバンク戦では、いずれも無死満塁で起用されて切り抜けるなど、シーズン終盤に復調の兆しを見せた今季。「フォークの感覚が凄く良くなって、気持ちの面でも楽になった」と手応えをつ