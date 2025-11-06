広島のドラフト7位指名・高木（中京大）は名古屋市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金3000万円、年俸600万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。大学3年春には愛知大学リーグで完全試合を達成するなど高い潜在能力を秘める右腕。球団を通じて「プロ野球の世界に入った以上、チームのエースであったり球界を代表するような投手になりたい。一日でも早く1軍の戦力となれるように頑張っていきたい」と決意を新たにした。