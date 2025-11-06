美容雑貨ブランド「BRiOSS（ブリオス）」から、サンリオの人気キャラクター“クロミ”とコラボした限定デザインの美顔器「チャームリフト クロミ 限定デザイン」が登場！EMS×温感×振動の3機能で、フェイスからボディまで手軽にケアできる人気アイテムが、キュートなクロミ仕様に♡2025年11月14日（金）より全国のLOFT、ドン・キホーテ、ビックカメラなどで数量限定発売されます。 クロミデザイン