山中竹春氏（資料写真）横浜市内でインフルエンザ感染者が急増しているとして、山中竹春市長は５日の定例会見で感染対策の実施を呼びかけた。市によると、１０月２０〜２６日の１定点医療機関当たりの患者報告数は１１・０７人と、流行注意報の発令基準（１０人）を超え、今シーズン初の発令となった。さらに同月２７日〜１１月２日の速報値は警報発令の基準となる３０人に迫っており、例年より流行が早い傾向にある。