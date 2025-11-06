川崎市役所（資料写真）川崎市は５日、市内にインフルエンザ流行発生警報を発令した。１０月２７日〜１１月２日の感染症発生動向調査で、定点医療機関当たりの患者報告数が３７・８３人となり、警報の基準とされる３０・０人を上回った。流行発生警報の発令日は昨年よりも約７週間早いという。市健康福祉局は手洗いやうがいの励行、マスクの着用を呼びかけている。