西武は５日、高橋光成投手（２８）のポスティングシステム利用による今オフの米大リーグ移籍を容認したと発表した。高橋は球団を通じ、「挑戦を後押しいただき本当に感謝しています」とコメント。かねてメジャーへの憧れを口にしてきた右腕が、ついに夢への第一歩を踏み出す。この日、広池球団本部長が埼玉・所沢市の球団施設で取材に応じ、「今日代理人に結論を（伝えた）。本人とは直接会ってないにしても連絡は取ってるし、