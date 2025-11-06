NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3992.90（+32.40+0.82%） 金１２月限は反発。時間外取引では、売り優勢で始まったが、ドル高一服を受けて買い戻し主導で上昇した。欧州時間に入ると、買いが一巡し、上げ一服となった。日中取引では、押し目を買われた。予想以上の米ＩＳＭ非製造業総合指数に上値を抑えられたが、下値は限られ、堅調となった。 MINKABU PRESS