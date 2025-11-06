【欧州CLリーグフェーズ第4節】(トフィク・バフラモフ・スタジアム)カラバフ 2-2(前半2-1)チェルシー<得点者>[カ]Leandro Andrade(29分)、M. Janković(39分)[チ]エステバン(16分)、アレハンドロ・ガルナチョ(52分)<警告>[カ]Matheus Silva(47分)、K. Medina(87分)[チ]アンドレイ・サントス(44分)、リース・ジェームズ(47分)、モイセス・カイセド(90分+1)観衆:30,887人