格闘技イベント「RIZIN」は5日、都内で会見し、大みそか大会（12月31日、さいたまスーパーアリーナ）7試合の対戦カードを発表し、4年ぶりの大みそか参戦となる朝倉未来はRIZINフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフに挑戦することになった。朝倉は「本当に史上最強の相手を用意してもらって相手にとって不足ないので、全力で1Rから倒しにいきます。覚悟はできてるし、ケンカしにいく」と初のタイトル獲得に意気込ん