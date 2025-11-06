巨人は来季の開幕戦が3月27日の阪神戦（東京ドーム）に決まった。阿部監督は今季8勝17敗で独走優勝を許した宿敵との2年ぶりの開幕戦での激突に「いい試合ができればいい。それまでにこっちはしっかりチームづくりしてやるだけ」。この日は、稲城市のジャイアンツタウンスタジアムでの秋季キャンプで打撃指導を行うなど精力的だった。