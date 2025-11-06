西武は、育成ドラフト6位指名の上智大・正木と支度金350万円。年俸400万円で合意。都内のホテルで会見した最速153キロ右腕は「改めて実感が湧いた」と笑顔で話した。東都大学リーグ3部の同大から初のドラフト指名に「自分が一人目。下部リーグの選手たちの希望、そういう可能性があると思わせられる存在になりたい」。幼少期は米アラスカ州で育ち、英語は堪能。一方で野球は独学で「一から全部、学んでいきたい」とプロで