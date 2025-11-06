丹頂Sを制したミステリーウェイはCWコース単走。全体時計は6F85秒3と控えめながら、軽く促されてラスト1F11秒5をマークした。小林師は「スムーズかつ、しっかりした動き。ゴール後も伸ばして負荷をかけています。追い切るごとに動きが良くなっています」と満足げ。「前回はジョッキー（松本）がうまく乗ってくれました。今回も（追い切りで）いい感触をつかんでくれているので、お任せしたい」と鞍上の手腕に託した。