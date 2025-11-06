）なにわ男子の長尾謙杜（23）が5日、都内で映画「恋に至る病」（監督廣木隆一）の大ヒット御礼舞台あいさつにダブル主演した女優の山田杏奈（24）と共に登壇した。作品にちなみ、大切な人のためにうそをつくのはありかなしか聞かれ「あり」と回答。「たまに高い買い物をしたときに、母親に言わない」と語り「“お金使いすぎたら駄目だよ”と怒られる。最終的に月末や年末にはバレてしまうんですけど、その場しのぎでお買い物