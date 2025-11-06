◇6日開幕「TOTOジャパンクラシック」国内唯一の米女子ゴルフツアーオフィシャルイベントで、日本女子ツアーも兼ねるスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」は6日から4日間、滋賀県瀬田GC北Cで開催される。前週に今季2勝目を挙げ、凱旋出場の山下美夢有（24＝花王）は5日、プロアマ戦で最終調整を行った。2週連続優勝となれば、史上3人目のルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）とプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀選