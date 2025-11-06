細田守監督（58）の最新アニメ映画「果てしなきスカーレット」（11月21日公開）のジャパンプレミアが5日、都内で行われ、声優を務めた女優の芦田愛菜（21）と俳優の岡田将生（36）が出席した。芦田演じる中世の王女・スカーレットが、殺された父の復讐（ふくしゅう）のため「死者の国」を旅する物語。第82回ベネチア国際映画祭の「アウト・オブ・コンペティション部門」に選出され、9月にイタリア・ベネチアを訪れた芦田は「皆