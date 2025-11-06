「第63回アルゼンチン共和国杯」の最終追い切りが5日、東西トレセンで行われた。美浦では、キャリア2勝ながら重賞2着3回の実績を誇るホーエリートが、Wコースで推進力あふれる走りを披露。悲願の初重賞タイトルへ、万全の態勢をアピールした。“四度目の正直”へ、実力馬ホーエリートが、雄大なフットワークでWコースを駆け抜けた。最終リハは、僚馬グランドカリナン（5歳オープン）との併せ馬。5F69秒3〜1F11秒6と決して目立