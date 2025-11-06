DeNAの入来2軍チーフ投手戦術・育成コーチが、去就が未定の藤浪へエールを送った。「マウンドにいる威圧感。来年は先発ですよ。あの威圧感は誰にもマネできない」。7月途中に電撃加入も、今季は1勝止まり。終盤は救援にまわり、ポストシーズンでは1軍に同行しなかった。入来コーチはみやざきフェニックス・リーグで付きっきりで指導。「彼を見ているのは楽しい。課題も少しずつ克服している。来年が楽しみ」と話した。