無人運転と有人運転を切り替える拠点の完成イメージ（Ｔ２提供）自動運転トラック技術開発のＴ２（東京都）は、東名高速道路の綾瀬スマートインターチェンジ（ＩＣ、綾瀬市）近くに有人運転と無人運転を切り替える拠点を整備する。今月に着工し、来年２月の完成を目指す。特定の条件下で運転手が不要な「レベル４」の幹線輸送サービスにより、物流業界で深刻な運転手不足対策につなげる。綾瀬スマートＩＣの上下線出入り口近く