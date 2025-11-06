「ララピック」を試す利用者＝５日、ららぽーと海老名商業施設「ららぽーと海老名」（海老名市）は、館内店舗の商品を自由に持ち出してまとめて試着・購入できる新サービスを試行している。店舗ごとに必要な手間や時間を省け、子育て世代の女性を中心に「さまざまな商品をゆっくり検討できる」と好評という。「ララピック」と題したサービスで、参加するブランドは衣料品店「ジーユー（ＧＵ）」や靴販売店「ＡＢＣマート」など