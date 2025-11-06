聴覚障害があり「筆談ホステス」の著書で知られる元東京都議の斉藤里恵氏が、銀座でショットを披露した。１５年ぶりにクラブに復帰した斉藤氏。６日までにインスタグラムを更新し、「昨日は、長年の友人サランちゃんが、お客様と一緒に昴へ来てくれました」と美貌（びぼう）あふれる友人との写真を投稿。「ご自身もお忙しいなか、こうして気にかけてくれる優しさが本当に嬉しい」「いつもありがとう」と感謝を伝え、しっとり