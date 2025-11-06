巨人・甲斐拓也捕手が５日、３３歳の誕生日を迎え、来季の逆襲へ“全甲斐”宣言をした。ソフトバンクから加入し、大きな期待を受けて始まった今季は１７年以降で最少となる６８試合の出場。７月以降、先発の座を岸田と分け合うことになり、８月２３日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で右手中指を骨折して離脱した。「悔しい１年」と受け止め、「来年は絶対やり返す。僕の色をしっかり出せるように。信念を持ってやる」と決意を示した。