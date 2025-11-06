今日6日の日中は、秋晴れの所が多くなりそう。関東など太平洋側の雨は昼頃にはやんで、天気回復へ。北海道は夜には雨が降りだし、雷雨になる所も。昼頃まで関東など局地的に雨今日6日は広い範囲で秋晴れとなりますが、太平洋側は所々で雨。夜は、北海道で雨の範囲が広がるでしょう。午前5時現在、南の海上にのびる前線や低気圧の影響で、沖縄や九州から関東の沿岸部を中心に雨雲がかかっています。沖縄や九州、四国の雨は朝まで