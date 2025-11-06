米大リーグ（ＭＬＢ）が５日（日本時間６日）、来春のオープン戦日程を発表。ワールドシリーズ３連覇を目指す大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希所属のドジャースは２月２１日（同２２日）、敵地のエンゼルス戦でスタートする。来季はＷＢＣ（日本時間３月５日）が開催されるため、各国代表とメジャー球団の試合も組まれており、ドジャースは３月４日（同５日）メキシコ代表と対戦する。なお、メジャー全体のレギュラーシーズン