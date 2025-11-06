オリックス・森友哉捕手（３０）が５日、高知で行われる秋季キャンプに向けて出発し、体をいじめ抜くことを宣言した。「例年なら（この時期は）休む時間を作るんですけど、今年はほとんど何もやっていない。とにかく振って振って数多くやろうと思う。ケガも多かったので下半身を中心に強くしたい」実績ある１２年目のベテランが若手に交じって秋季キャンプに志願参加するのは異例だが、これも危機感があるからだ。今季は右太