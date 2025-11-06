巨人・岡本和真内野手が日本代表の強化試合・韓国戦へ向けた宮崎での強化合宿に、家庭の事情で合流が数日遅れることになった。５日は宮崎への合流日だったが、岡本は川崎市のジャイアンツ球場で自主練習。ノックや打撃練習などを行った。日韓戦へは「（実戦が）空くので、ケガなくできるようにしっかり準備したい」と万全の状態で臨む思いを明かしていた。