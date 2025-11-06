巨人・阿部慎之助監督（４６）は５日、リーグＶ奪回と１４年ぶり日本一を目指す来季開幕戦が３月２７日に本拠地・東京ドームでの阪神戦に決まり、開幕からの猛虎打倒に闘志を燃やしていた。今季のリベンジを果たすために、最高の相手と開幕を迎える。阿部監督も「良い試合ができればいい。それまでに、こっちはしっかりとチーム作りをして、やるだけです」と短い言葉の中に、並々ならぬ思いを込めた。リーグ連覇を目指した今