“山の名探偵”こと早大競走部の工藤慎作（3年）が5日、東京都内で行われたアシックス主催イベントに出演し、学生3大駅伝最終戦となる箱根駅伝（来年1月2、3日）に向け「早稲田が3冠（10年度）の時から優勝していないという問題が解決できるでしょう！」と15年ぶりの優勝を宣言した。2日の全日本大学駅伝は8区で区間賞を獲得し、OBの渡辺康幸氏の日本人最高記録も更新。箱根で5区2位だった昨年度よりも確実に力を付けており「