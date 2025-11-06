野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が５日、６日から宮崎のひなたサンマリンスタジアム宮崎で始まる強化合宿を前に羽田空港から空路で宮崎に移動した。右肘の内側側副靱帯再建術を受けたパドレスのダルビッシュ有投手（３９）について、井端監督は来年３月のＷＢＣ本戦において、「戦力」として今後も密に連絡を取り合う考えを明かした。復帰には１年以上を要すため出場は不可能だが、前回同様に精神的な支柱とし