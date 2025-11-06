「ＡＣＬＥ・１次リーグ、神戸１−０蔚山」（５日、ノエビアスタジアム神戸）東地区の第４戦が行われ、神戸がＦＷジェアンパトリッキ（２８）の得点により、蔚山（韓国）に１−０で競り勝ち、３勝１敗で勝ち点９とし、首位に浮上した。蔚山は２勝１分け１敗で同７。みんなが待ち望んでいた勝利だ。公式戦５試合ぶりの白星で東地区首位に躍り出た。０−０の後半１３分、パスを受けたジェアンパトリッキが左足で相手ＤＦの股