イェイツは望まれたパフォーマンスを示すことはできなかった(C)Getty Imagesドジャースは球団史上初のワールドシリーズ連覇と歴史的な快挙を成し遂げ、来季に向けてのチーム編成も注目されている。ドジャースでは引退のクレイトン・カーショーを含め7選手がFAとなっている。ほかはキケ・ヘルナンデス、マイケル・コンフォート、アンドリュー・ヒーニー、マイケル・コペック、ミゲル・ロハス、カービー・イェイツの6人だ。【動