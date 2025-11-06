野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が５日、ＷＢＣ連覇のカギとして新ルール対応を誓った。６日から宮崎のひなたサンマリンスタジアム宮崎で始まる強化合宿を前に、羽田空港から空路で宮崎に移動。初日からブルペンでピッチコムを、第１クールで予定するシート打撃ではピッチクロックを導入し、各選手の対応力をチェックする。３月の本戦出場に向けたアピールの場。サバイバルが始まる。雨の宮崎空港に降り立った