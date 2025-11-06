8月9日の中京競馬で落馬し、右踵骨（しょうこつ）骨折で休養中だった幸英明（49）が今週から復帰する。幸は「先週土曜から（栗東で）調教に乗せてもらって、1頭目はフワフワして久しぶりの感じでしたけど、その後は慣れてきて大丈夫でした」と安堵（あんど）の表情。復帰週は土日とも京都で騎乗する。みやこSはシゲルショウグンと再コンビ。最終追いはEコース（ダート）でキャンターをしてから坂路へ。4F54秒7〜1F12秒4で感触