▼アウトレンジ（大久保師）いい動き。ベテランなので、いつもの調整パターンで前走くらいの状態に仕上がっている。ベストは2000メートルだし、この距離だとジョッキーの戦略が必要になるかなと思います。▼エアロロノア（笹田師）しまい重点でいい動き。先週でも使える状態だったので、休み明けでも仕上がっている。ダート適性はあると思う。久々で息が持つかどうか。▼サイモンザナドゥ（小林師）3頭併せの外で反応良く動