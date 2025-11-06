広島・小園海斗内野手（２５）が５日、宮崎市内で６日から始まる野球日本代表「侍ジャパン」の強化合宿に参加するため、森浦大輔投手（２７）とともに宮崎入りした。小園は３年連続での参加。昨年の国際大会「プレミア１２」で、ともに大会ベストナインに選出された同学年の阪神・森下翔太外野手（２５）との“００世代最強タッグ”再結成を誓った。降り立った宮崎空港でタクシーを待つ小園の後ろに偶然、森下が現れると２人は