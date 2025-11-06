南海（現ソフトバンク）で外野手として活躍し、監督も務めた野球評論家の広瀬叔功（ひろせ・よしのり）さんが２日に心不全のため亡くなったことが５日、分かった。広島県出身。８９歳だった。葬儀・告別式は家族で既に執り行われた。走攻守三拍子そろった右打ちの外野手として南海の黄金期を支え、５年連続５度の盗塁王に輝くなど通算５９６盗塁はＮＰＢ史上２位。１９９９年に野球殿堂入りを果たした。南海の黄金期を支えた強