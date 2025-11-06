女性デュオ「Wink」の元メンバーでタレントの相田翔子（55）が5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。楽しいはずの新婚旅行で「ボロ雑巾みたいになった」理由を明かした。相田は08年に医師の男性と結婚。12年に第1子女児を出産した。相田は「主人が凄く体力があって。新婚旅行の時にヨーロッパ半周ぐらい、レンタカーで超ハード。2週間連日。東京―大阪間くらいの距離の日もあったりとか」と