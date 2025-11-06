寝たきりになった母のため、実家へ戻り父とともに介護をしていた、キクチ│片耳なんちょー(@kkc_ayn)さん。少しずつ体調が変化していく母を目の当たりにし、最期の時が近づいてきていることを感じていました。そして、その日は突然に訪れます。父とともに母を看取ったキクチさん、そして周囲の人が感じたこととは…？自宅介護のリアルを描いた『20代、親を看取る』どうぞごらんください。 ©kkc_ayn