ＲＩＺＩＮは５日、都内で会見を開き、１０周年となる大みそか大会「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」の開催とカードを発表した。５月に再起後２連勝中の朝倉未来は、フェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）とのタイトルマッチが決定。１５勝無敗の怪物に挑むにあたり「史上最強の相手で不足はない。全力で１回から倒しにいく。命がけじゃないが、心震わせるような試合をしたい。覚悟は決まっているので、あと