第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する前回４位、早大の工藤慎作（３年）が５日、都内で行われたアシックスのイベントに出席した。１年時から山上りの５区を任され、人気アニメ「名探偵コナン」の主人公・工藤新一に名前が類似することから“山の名探偵”の異名を持つ。２０１１年以来の総合Ｖへ向けて「復路を走るメンバーが奮起すれば、早稲田が優勝できていない問題を解決できるんじゃないでしょうか！」と推理