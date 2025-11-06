スポニチスポニチアネックス

阪神・藤川球児監督 近年成功した選手のプロでの歩みを学ぶよう求めた

  • 阪神の藤川球児監督が、立石正広ら新たに加入する選手に宿題を与えた
  • 近年成功した選手のプロでの歩みを学ぶよう求めた
  • 具体例として、ドジャース大谷翔平を挙げた
