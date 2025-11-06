JR東日本OBの阪神・伊藤将司投手（29）が、5日、社会人野球の日本選手権で明治安田―西濃運輸戦の始球式を務めた。始球式は「人生初めて」と語った左腕。私服の上に大会のTシャツを着て革靴で投げた球は高めに浮き、「京セラドームは高めにいきやすいんでね…。仕方ないです」と苦笑した。JR東日本時代は都市対抗で三菱自動車岡崎を相手に5安打完投勝利を挙げたが、日本選手権の出場はなかった。「こういう形で投げられて良か