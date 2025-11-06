「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本VS韓国（15、16日＝東京ドーム）」に出場する侍ジャパンは、6日から宮崎で強化合宿をスタートさせる。5日に同地入りした阪神・森下翔太外野手（25）は、今オフにポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す巨人・岡本和真内野手（29）が身にまとう“強打者のオーラ”習得を誓った。森下は薄水色基調のスーツに水色のネクタイを締め、茶色のサングラスをつけて報道陣の前に