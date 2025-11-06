◇東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント第3日・1次リーグ明大1―1東大（2025年11月5日神宮）明大は同点の9回に登板した三田村が152キロをマークして球場を沸かせた。二塁打に味方の失策から無死満塁のピンチを招いたが、ここからエンジン全開。152キロを軸に直球だけで3者三振に仕留め1位通過を決めた。「満塁は絶対抑えないとと気合込めて投げました」。ガーナ人を父に持つ素質十分な右腕。コーチからも「大川さ