東京六大学野球連盟は5日、都内で今秋ドラフトで指名された選手らを対象に税金や法律などを学ぶ研修会を開催した。日本ハムから1位指名を受けた明大の最速155キロ右腕・大川は「気をつけないといけないことは自分が思う以上にある」と表情を引き締めた。ロッテのプロスカウト・小野晋吾氏の長女の立大・馨子（けいこ）マネジャーは日本ハムの職員に内定。「プロの世界に進む選手たちと同じ場所で働くということで、身が引き