みなさんこんにちは。金のヒヨコです。私の住む小さな町はとても自然が豊かで、野生動物の姿を見かけることも珍しくありません。野生のシカやキツネ、ウサギに出会うこともありますし、ときにはネズミが大量発生することも！アウトドア好きな息子と娘とともに、虫捕りなど四季折々の遊びを楽しみながら暮らしてきました。しかしときにはそんな豊かな環境が生活を脅かすことも。最近では、地域住民に配信される防災メールに「クマ