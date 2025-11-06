ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が新たに選手会長に就任することが5日、分かった。2年間会長を務めた周東佑京内野手（29）は今季限りで退任し、来季プロ12年目の元気印がチームを引っ張る。新たなチームリーダーは責任感をにじませた。栗原は「周東さんがチームのことを考えて動いていたのは見ていた。この2年続けて優勝したので、いい流れを続けていければ」と決意を語った。今季は右脇腹を痛めての離脱も経験。それで