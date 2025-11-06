１１月５日朝、線路上で緊急停止した特急「宗谷」。乗客は列車から階段で降りて線路伝いに歩いています。（乗客）「左側の窓から煙が見えて、焦げ臭いにおいがして列車が止まった」（乗客）「もくもくと、ちょっとただ事ではないのかなと」（乗客）「江別のあたりからにおっているなという感じはした。あれっと思っていたらやっぱりそうかと」エンジンまわりを念入りに確認する作業員。車体の下に潜り込み、部品のようなものを回収