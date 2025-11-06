日本バスケットボール協会は5日、カタールで開催される27年男子W杯のアジア1次予選、台湾戦に向けた直前合宿参加メンバー20人を発表し、渡辺雄太（31＝千葉J）が24年パリ五輪以来の復帰となった。6季プレーしたNBAから千葉Jに加入した昨季は左足首などケガが続き、代表活動にも参加していなかったが、今季は10月の群馬戦で27得点するなど好調を維持している。比江島慎は外れた。ポイントガードは6人を選出した。ベテランの富