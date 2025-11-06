バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの松山奈未（27＝再春館製薬所）が混合ダブルスに本格転向し、緑川大輝（25＝NTT東日本）とペアを結成すると5日、所属先が発表した。12月の全日本総合選手権（東京）が初陣となる。「新たな目標に向かい、バドミントンを続けられることを大変うれしく思う」などとコメントした。松山は14年から志田千陽との「シダマツ」として女子ダブルスで活動してきたが、モチベーションの違い