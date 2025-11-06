日本銀行新潟支店は11月5日、会見を開き、県内景気について「原材料高の影響を受けつつも持ち直している」との基調判断を示しました。個人消費では、積極財政を掲げる高市政権の経済政策への期待感に伴い、株価が上昇していることを受け…【日本銀行新潟支店平形尚久 支店長】「ブランド品や宝飾品の売上が好調。最近の株価上昇による資産効果とみられる動きもある」株高による資産の増加から、県内でも金や宝飾品などを求める動